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02.06.2026 06:31:29
Dhanashree Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Dhanashree Electronics hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 483,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dhanashree Electronics 416,9 Millionen INR umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,60 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,44 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,44 Prozent auf 1,12 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 984,53 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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