Dhanashree Electronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dhanashree Electronics hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,740 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dhanashree Electronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 255,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at