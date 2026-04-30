Dhanlaxmi Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dhanlaxmi Bank gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,12 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,60 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Dhanlaxmi Bank 2,37 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 17,94 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,89 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at