Dhanlaxmi Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dhanlaxmi Bank hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,18 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,81 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at