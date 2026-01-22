|
22.01.2026
Dhanlaxmi Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dhanlaxmi Bank hat am 21.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dhanlaxmi Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,56 Milliarden INR im Vergleich zu 3,77 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
