Dhanlaxmi Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dhanlaxmi Bank ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dhanlaxmi Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,84 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dhanlaxmi Bank einen Umsatz von 4,07 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at