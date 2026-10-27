27.10.2026 06:31:29

Dhanlaxmi Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dhanlaxmi Bank hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dhanlaxmi Bank ein EPS von 0,590 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,19 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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