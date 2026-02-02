Dhanlaxmi Fabrics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dhanlaxmi Fabrics ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dhanlaxmi Fabrics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dhanlaxmi Fabrics 0,030 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 387,72 Prozent auf 116,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at