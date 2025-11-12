Dhanlaxmi Fabrics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dhanlaxmi Fabrics hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,53 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 38,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at