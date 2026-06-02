Dhanlaxmi Fabrics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dhanlaxmi Fabrics hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dhanlaxmi Fabrics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 40,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,850 INR vermeldet. Im Vorjahr waren 0,100 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 86,01 Prozent auf 243,90 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 131,12 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at