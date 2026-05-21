Dhanuka Agritech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dhanuka Agritech hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,74 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dhanuka Agritech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,83 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 20,90 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,78 Milliarden INR gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 63,72 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Dhanuka Agritech 65,55 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 20,20 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at