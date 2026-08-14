Dhanuka Commercial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dhanuka Commercial hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 INR, nach 0,040 INR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,84 Prozent auf 521,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 591,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at