Dhanuka Commercial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dhanuka Commercial hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 INR. Im Vorjahresviertel hatte Dhanuka Commercial 0,090 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,82 Prozent auf 610,2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 550,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at