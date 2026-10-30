Dhanvarsha Finvest hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dhanvarsha Finvest ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dhanvarsha Finvest die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,48 INR. Im Vorjahresquartal waren -2,810 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 130,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 46,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dhanvarsha Finvest 246,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at