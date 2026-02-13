Dhanvarsha Finvest informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dhanvarsha Finvest lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dhanvarsha Finvest 0,080 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Dhanvarsha Finvest 158,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 69,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 526,6 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at