Dhanvarsha Finvest informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dhanvarsha Finvest gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,35 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dhanvarsha Finvest ein EPS von -5,340 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 57,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 152,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 361,0 Millionen INR umgesetzt.

Dhanvarsha Finvest vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 9,480 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,070 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Dhanvarsha Finvest 856,43 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 56,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,96 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at