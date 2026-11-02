Dharamsi Morarji Chemical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dharamsi Morarji Chemical hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1,29 INR. Im letzten Jahr hatte Dharamsi Morarji Chemical einen Gewinn von 2,31 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 2,73 Milliarden INR gegenüber 1,26 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at