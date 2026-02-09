Dharamsi Morarji Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dharamsi Morarji Chemical hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,47 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,16 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dharamsi Morarji Chemical einen Umsatz von 1,18 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at