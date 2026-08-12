Dharamsi Morarji Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dharamsi Morarji Chemical lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 8,18 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dharamsi Morarji Chemical 3,11 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 2,53 Milliarden INR gegenüber 1,27 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at