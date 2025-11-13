Dharamsi Morarji Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dharamsi Morarji Chemical hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 INR, nach 2,33 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dharamsi Morarji Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,26 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at