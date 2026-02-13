Dharani Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dharani Finance äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,460 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3,7 Millionen INR, gegenüber 3,9 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,65 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at