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18.05.2026 06:31:29
Dharani Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Dharani Finance äußerte sich am 16.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,0 Millionen INR umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,11 INR, nach 1,68 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 13,39 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,84 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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