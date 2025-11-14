Dharani Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dharani Finance lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,78 Prozent auf 3,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at