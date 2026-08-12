Dharani Sugars Chemicals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dharani Sugars Chemicals hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,960 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at