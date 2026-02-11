Dharmaj Crop Guard öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dharmaj Crop Guard präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dharmaj Crop Guard 1,90 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at