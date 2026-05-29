Dharmaj Crop Guard öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dharmaj Crop Guard gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,730 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2,34 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dharmaj Crop Guard 2,10 Milliarden INR umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,17 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 10,30 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 11,38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,50 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at