Dharmaj Crop Guard verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dharmaj Crop Guard stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 3,91 INR. Im letzten Jahr hatte Dharmaj Crop Guard einen Gewinn von 5,13 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,33 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at