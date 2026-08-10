Dharmaj Crop Guard vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dharmaj Crop Guard äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,28 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,64 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Dharmaj Crop Guard im vergangenen Quartal 3,82 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dharmaj Crop Guard 3,67 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at