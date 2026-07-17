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17.07.2026 06:31:29
Dharti Proteins stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dharti Proteins ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dharti Proteins die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dharti Proteins vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,86 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,820 INR je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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