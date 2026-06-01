Dharti Proteins: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dharti Proteins hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,14 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,430 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 16,930 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,210 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at