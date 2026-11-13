Dhatre Udyog gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dhatre Udyog veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dhatre Udyog vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,22 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at