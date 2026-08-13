Dhatre Udyog: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dhatre Udyog veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at