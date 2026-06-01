Dhatre Udyog stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dhatre Udyog hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,170 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Dhatre Udyog ein Ergebnis je Aktie von 0,160 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 93,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,22 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at