DHC Acquisition A hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHC Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3166,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at