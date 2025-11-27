DHC Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DHC Acquisition A hat am 25.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DHC Acquisition A ein EPS von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

