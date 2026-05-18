DHC Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DHC Acquisition A hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHC Acquisition A -0,900 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at