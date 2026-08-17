Dhenu Buildcon Infra legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dhenu Buildcon Infra hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 287,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 3,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at