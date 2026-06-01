Dhenu Buildcon Infra verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dhenu Buildcon Infra stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10857,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -7,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8,29 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen -0,62 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at