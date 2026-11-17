Dhenu Buildcon Infra lud am 14.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dhenu Buildcon Infra in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 82,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 5,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at