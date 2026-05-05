DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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05.05.2026 18:39:00
DHL: Aus Deutsche Post wird DHL AG - Umbenennung soll rund 37 Millionen Euro kosten
Aus Deutsche Post wird DHL AG: Das haben die Aktionäre fast einstimmig entschieden. Die Umbenennung samt neuer Struktur soll rund 37 Millionen Euro kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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