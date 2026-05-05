DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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05.05.2026 18:39:00
DHL: Die Deutsche Post heißt bald nicht mehr Deutsche Post
Aus Deutsche Post wird DHL AG: Das haben die Aktionäre fast einstimmig entschieden. Die Umbenennung samt neuer Struktur soll rund 37 Millionen Euro kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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