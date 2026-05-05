DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Beschlossene Sache 05.05.2026 18:06:00

DHL-Aktie: Aktionäre billigen neuen Namen für börsennotierte Holding

DHL-Aktie: Aktionäre billigen neuen Namen für börsennotierte Holding

Die DHL-Aktionäre haben die geplante Namensänderung und Umfirmierung des börsennotierten Unternehmens in DHL AG abgesegnet.

Die Zustimmungsquote betrug 99,95 Prozent, wie Aufsichtsratschefin Katrin Suder sagte, die die Jahreshauptversammlung leitete.

Künftig wird das börsennotierte Dach des Konzerns also DHL AG heißen, die Aktie also dann nicht mehr bei der Deutschen Post AG angesiedelt sein, sondern bei der DHL AG.

Der Konzern führt bereits seit Juli 2023 den Namen DHL Group, um dem internationalen Geschäftsportfolio und der globalen Sichtbarkeit der Marke DHL Rechnung zu tragen. Das Unternehmen entstand nach der Übernahme des US-Expressdienstleisters DHL International in mehreren Schritten zwischen 2000 und 2002 durch die Deutsche Post AG, die seit November 2000 börsennotiert ist.

Der Name DHL ist ein Akronym aus den Nachnamen der drei Firmengründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn, die das Unternehmen 1969 in San Francisco gründeten, um Frachtpapiere schneller per Flugzeug zu befördern. Die Papiere sollten so bereits vor Ankunft der Frachter am Bestimmungsort sein, erläuterte DHL-CEO Tobias Meyer den Aktionären.

Im XETRA-Handel verlor die DHL-Aktie letztlich 0,96 Prozent auf 46,26 Euro.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DHL-Aktie dennoch im Minus: Konzern bleibt gelassen bei Kerosinrisiken

Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) 23,10 -0,43% DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen