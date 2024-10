DHL-Aktie dennoch tiefer: Bernstein-Analyst sieht weiter Aufwärtspotenzial für DHL

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Gewinne in der Logistikbranche sollten im dritten Quartal die bereits existierenden Trends bestätigen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei See- und Luftfracht sei das Volumenwachstum gut. Die Zahlen an sich sollten aber kaum Überraschungen mit sich bringen. Im Mittelpunkt stehe wohl die Debatte rund um das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) von DHL. Er hält die Marke von mindestens 6 Milliarden weiter für erreichbar.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Zeitweise verliert die DHL-Aktie am Dienstag via XETRA 1,15 Prozent auf 37,76 Euro.

Um 09:06 Uhr, zum Veröffentlichungszeitpunkt der Analyse, fiel die DHL Group-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 37,65 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 16,87 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103.891 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 12,0 Prozent abwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 20:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.