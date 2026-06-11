DHL Group Aktie

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WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028

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Starke Kundennachfrage 11.06.2026 11:14:40

DHL-Aktie etwas fester: Service-Logistik für Windparks wird ausgebaut

DHL-Aktie etwas fester: Service-Logistik für Windparks wird ausgebaut

Die DHL Group baut die Logistik für Neue Energien aus.

Angesichts starker Kundennachfrage sieht das Logistikunternehmen das Potenzial, den Umsatz in diesem Bereich von rund 600 Millionen Euro im vergangenen Jahr bis 2030 auf 3 Milliarden Euro zu steigern, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt.

Die DHL Group hatte den Sektor Neue Energien bereits im Herbst 2024 als neues Wachstumsfeld erkoren und integrierte End-to-End-Logistiklösungen für acht zentrale Segmente entwickelt.

Jetzt konzentriert sich das Unternehmen auf den wachsenden Bedarf des Betriebs und der Instandhaltung von Windparks. Ein neuer Service "Time Definite Plus" soll sicherstellen, dass Ersatzteile schnell an die oft abgelegenen Standorte der Windturbinen geliefert werden. Starten will DHL ihn in zunächst 22 europäischen Ländern, später soll er weltweit ausgerollt werden. Basis dafür sind dezentrale kundennahe Lager inklusive Transportkapazitäten. DHL sagt, weltweit könnten Ersatzteile binnen vier Stunden an 88 Prozent aller Windparks geliefert werden.

Überdies investiert das Unternehmen in die Batterielogistik. Im niederländischen Holtum entsteht ein neuer europäischer Battery-Logistics-Hub, mit dem die Kapazitäten für Batterie- und Energiespeicherlogistik in Europa gestärkt werden. Die dort umgeschlagenen Batterien sind den Angaben zufolge sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für den schnell wachsenden Markt der Batteriespeichersysteme bestimmt.

Im Großraum Orleans in Frankreich wurde ein weiteres Excellenz-Center für Elektroautos eröffnet - für die regelkonforme Auslieferung von EV-Komponenten und Batterien einschließlich Rücknahmelogistik und Recycling. Bislang gibt es mehr als 20 dieser Zentren weltweit. In Indien und Peru sollen in diesem Jahr weitere hinzukommen.

Im XETRA-Handel notiert die DHL-Aktie zeitweise 0,51 Prozent höher bei 51,08 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com,AIF

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