DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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22.06.2026 09:30:00
DHL-Aktie etwas tiefer: Post rät Zustellern bei Hitze zu Langarmshirts und Sonnencreme
Ihr Arbeitgeber rät daher zu schützenden Langarmshirts und zu "Post-Caps" für den Kopf. "Auch Bermudas können in unserem Katalog für Unternehmensbekleidung bestellt werden", teilte die DHL in Frankfurt am Main mit.
Sie empfiehlt zudem ihren Zustellerinnen und Zustellern, Sonnencreme aufzutragen, genug Wasser zu trinken - auch ohne Durst - und möglichst häufig den Schatten aufzusuchen, besonders jetzt, "wenn Pakete mit einem Gewicht von bis zu 31,5 Kilogramm bei 30 Grad und mehr transportiert und zugestellt werden".
Die DHL-Aktie gibt auf XETRA zeitweise überschaubare 0,04 Prozent auf 51,28 Euro nach.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com
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