DHL-Aktie fällt: DHL reagiert auf neue US-Zollregeln - Versand teilweise gestoppt - Kaufempfehlung von Kepler gestrichen

Die DHL Group setzt vor dem Hintergrund geänderter US-Zollvorschriften temporär den postalischen Versand bestimmter Waren in die USA aus.

Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, sind von der temporären Aussetzung ab 23. August Geschäftskunden-Pakete, die über den Postweg in die USA transportiert werden, betroffen. Der Warenversand über DHL Express sei weiterhin möglich, so die Deutsche-Post-Mutter. Auch könnten Geschenkpakete mit einem Warenwert unter 100 US-Dollar sowie Dokumente weiterhin wie gewohnt versandt werden.

Grund für das Aussetzen seien neue zollrechtliche Bestimmungen der US-Regierung, die sogenannte Executive Order "Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for all Countries", die ab 29. August gelten.

Bei diesen forderten die US-Behörden neue Prozesse für den postalischen Versand, die von den bisher geltenden Regelungen abweichen. Dabei seien wesentliche Fragen noch ungeklärt, "insbesondere, wie und von wem die Zollgebühren künftig zu erheben sind, welche zusätzlichen Daten erforderlich sind und wie die Datenübermittlung an die amerikanische Zollbehörde (U.S. Customs and Border Protection) erfolgen soll".

Kepler streicht Kaufempfehlung

Die Kepler-Experten halten das operative Ergebnisziel von mehr als 6 Milliarden Euro für das Gesamtjahr für schwer erreichbar. Angesicht zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds rechnen sie nur mit 5,9 Milliarden. Nach dem überdurchschnittlichen Lauf der DHL-Aktien sehen sie insbesondere beim dänischen Branchenfavoriten DSV (DSV A-S) bessere Chancen.

Kepler strich die Kaufempfehlung und votiert beim Kursziel 43 Euro nun mit "Hold".

Aktien von DHL haben am Freitag im DAX überdurchschnittlich verloren. Nach minus 1,5 Prozent auf 39,95 Euro drehten sie allerdings knapp über ihrer 50-Tage-Linie wieder aufwärts und dämmten die Verluste zuletzt via XETRA auf 0,27 Prozent bei 40,44 Euro ein.

FRANKFURT (dpa-AFX) / DOW JONES