DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Optimismus
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17.10.2026 08:59:00
DHL-Aktie höher: Ergebnisprognose für dieses Jahr angehoben
Das DAX-Unternehmemn rechnet nun mit einem Konzern-EBIT von "über 7,0 Milliarden Euro". Bislang waren "über 6,5 Milliarden Euro" angepeilt worden. Das EBIT der Bereiche soll nun "mehr als 6,4" statt "über 5,9" Milliarden Euro erreichen. Für Post & Paket Deutschland wird das EBIT weiter bei rund 900 Millionen Euro und für die Konzernfunktionen bei minus 400 Millionen Euro gesehen.
Der freie Cashflow soll 2026 nun bei "über 3,2" statt bei "rund 3,0" Milliarden Euro liegen. Weil dadurch weitere Investitionen möglich werden, steigt die Prognose für Investitionen in Sachanlagen auf rund 3,6 von bislang 3,0 bis 3,3 Milliarden Euro.
Im dritten Quartal profitierte DHL vor allem von einem starken Express-Geschäft. Dort kletterte das EBIT auf 1,03 Milliarden von 692 Millionen Euro. DHL Global Forwarding und DHL Supply Chain steigerten den operativen Gewinn ebenfalls, in den Bereichen DHL eCommerce und Post & Paket Deutschland sank er.
Das Konzern-EBIT legte zum Vorjahr um 16 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro zu. Der freie Cashflow lag bei 900 Millionen Euro, ebenso die Investitionen. Den Konzernumsatz steigerte DHL um über 12 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro.
Die vollständigen Zahlen wird der Konzern am 5. November veröffentlichen.
Die erste nachbörsliche Reaktion der Aktie auf die Zahlen ist positiv. Auf Tradegate geht es um 1,49 Prozent nach oben auf 58,52 Euro.
DOW JONES
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|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,52
|1,35%
|DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
|28,90
|1,76%
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