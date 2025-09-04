DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Zustimmung
|
04.09.2025 09:47:40
DHL-Aktie höher: Evri-Transaktion erhält grünes Licht in Großbritannien
Wie die CMA mitteilte, werde sie den geplanten Zusammenschluss "nicht für eine Phase-2-Prüfung vorschlagen". Die Entscheidung sei auf der Grundlage der ihr derzeit vorliegenden Informationen getroffen worden.
Die CMA hatte am 29. Juli mit der Untersuchung der geplanten Fusion begonnen, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass sie potenziell den Wettbewerb behindern könnte. Vergangenen Monat hatte die britische Behörde um Stellungnahmen gebeten und mitgeteilt, sie wolle bis 25. September entscheiden, ob sie die Transaktion genehmigen oder eine vertiefte Untersuchung einleiten wird.
DHL zufolge hat die CMA die Fusion "bedingungslos genehmigt", die Transaktion soll nun zeitnah nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen abgeschlossen werden.
Der Bonner Logistikkonzern hatte Mitte Mai bekanntgegeben, dass er eine "bedeutende Minderheitsbeteiligung" an der Evri-Gruppe erwirbt, mit mehreren Optionen zur Stärkung der Beziehungen. Zudem bringt DHL das britische Geschäft DHL eCommerce UK in ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit Evri ein. Verkäufer ist ein von Apollo Capital Management verwalteter Fonds, der weiterhin die Anteilsmehrheit an Evri halten soll. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Das fusionierte Unternehmen sei in der Lage, jährlich mehr als 1 Milliarde Pakete und weitere 1 Milliarde Geschäftsbriefe auszuliefern, erklärte DHL damals. Sollte der Deal zustande kommen, wird Evri seine Kernmarke beibehalten. DHL eCommerce soll künftig in Großbritannien unter Evri Premium - ein Netzwerk von DHL eCommerce firmieren.
Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent höher bei 38,65 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
