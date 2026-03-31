DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
31.03.2026 10:27:38
DHL-Aktie höher: Rekord-Paketflut in Sicht
DHL kann schon jetzt recht präzise die Zustellmenge prognostizieren, da es entsprechende Rückmeldungen und Einschätzungen seiner Kunden bekommt, also der Online-Händler. Normalerweise liegt der Tagesschnitt beförderter Pakete bei DHL in Deutschland bei circa 7,5 Millionen. Aktuell - also in der Woche vor Ostern - sind es neun Millionen pro Tag.
Die Zahlen machen deutlich: Der rotgelbe Riese hat alle Hände voll zu tun. "Rund um Ostern erhöhen wir unsere Kapazitäten in allen Bereichen", sagt DHL-Manager Hitschfeld. "Das heißt, wir haben die Teams in unseren Betriebsstätten verstärkt, sorgen über unsere mechanisierten Zustellbasen für zusätzliche Sortierkapazität und haben im Transport ausreichend Fahrten gesichert."
Online-Shopping als Wachstumstreiber
Das schon jetzt höhere Sendungsniveau liegt etwa an Ostergeschenken, die sich Familienmitglieder und Freunde zuschicken. Dass der Höchstwert in den Osterferien am Dienstag nach dem Feiertagswochenende erwartet wird, liegt daran, dass viele Menschen im Online-Shopping tätig geworden waren und die Bestellungen dann auf den Weg kommen. An das Sendungsniveau der Weihnachtszeit kommt der Osterwert allerdings nicht ran, dieser lag 2025 bei rund 13 Millionen an einem Tag.
Die Jahreszeit spielt ebenfalls eine Rolle für den Anstieg der Paketmassen in den Osterferien: Der Frühling hat begonnen und die Menschen richten ihren Blick wieder mehr auf ihren Garten. Als Beispiele für derzeit besonders nachgefragte Produkte nennt DHL Outdoor-Stühle, Lounge-Möbel und kleine Solaranlagen für den Balkon. Ein auf sperrige Pakete spezialisiertes Tochterunternehmen namens DHL 2-Mann-Handling GmbH hat besonders viel zu tun, etwa mit dem Versand von bis zu sechs Meter langen Markisen.
Die Menge der von der Deutschen Post versandten Briefe liegt derzeit ebenfalls deutlich über dem üblichen Niveau. Hierzu teilte der Bonner Konzern aber keine Zahlen mit.
Die DHL-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,67 Prozent auf 45,01 Euro.
/wdw/DP/zb
BONN (dpa-AFX)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|27.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.03.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.03.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
