DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Mehr Zuversicht
|
06.03.2026 16:05:39
DHL-Aktie im Aufwind: Barclays erhöht Rating auf "Overweight"
Im XETRA-Handel steigt die DHL-Aktie zeitweise 0,13 Prozent auf 45,95 Euro.
Muneeba Kayani von der Bank of America gab ihre skeptische Haltung den Aktien gegenüber auf und empfahl sie jetzt in einem Sinneswandel zum Kauf. Die Verwerfungen in den Frachtmärkten durch den Iran-Krieg kämen dem Konzern mit seinem großen, flexiblen Netzwerk zupass.
Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank argumentierte ähnlich und nahm DHL in eine Empfehlungsliste auf. Die Anteilsscheine würden durch mehrere potenzielle positive Kurstreiber unterstützt. So könnte in den kommenden Quartalen insbesondere eine Stabilisierung beziehungsweise Erholung der globalen Transportvolumina vor allem im Express- und Speditionsgeschäft zu einer Beschleunigung des operativen Gewinnwachstums führen.
Ebenso könnte das globale Netzwerk der DHL Schlamp zufolge in Phasen kurzfristiger Störungen der Lieferketten von zusätzlicher Nachfrage nach zeitkritischen Luftfracht- und Expresslösungen profitieren. Zudem erschienen die Aktien im Vergleich zu den Papieren der Wettbewerber weiterhin attraktiv bewertet.
Am Donnerstag hatte der von geopolitischer Unsicherheit geprägte Ausblick der Bonner die Anleger noch verschreckt. Seit Beginn des Jahres gerechnet sind die DHL-Aktien kaum vorangekommen, während der DAX fast drei Prozent im Minus liegt. Charttechnisch werden die Papiere bereits seit Anfang November durch die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie gestützt, die den langfristigen Trend beschreibt.
/rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.03.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
06.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.03.26
|DAX-Handel aktuell: DAX gibt nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)